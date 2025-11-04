Mats Hummels ha pubblicato su Instagram un selfie con in mano una racchetta da padel della Roma, attirando subito l’attenzione dei tifosi giallorossi. Il difensore tedesco, che ha vestito la maglia capitolina nella scorsa stagione collezionando 20 presenze e un gol, si è ritirato dal calcio giocato ma non ha mai nascosto il suo affetto per i colori giallorossi. in un mondo di saelemaekers siate hummels pic.twitter.comc0tzEdsFEQ — els (@imtaurusxx) November 4, 2025 Non è infatti la prima volta che Hummels condivide contenuti legati alla Roma sui propri social: spesso pubblica ricordi e momenti della sua esperienza nella Capitale, a testimonianza di un legame rimasto forte nonostante il breve periodo trascorso in Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Hummels non dimentica la Roma: selfie social con la racchetta giallorossa