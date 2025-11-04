Humanity fermo illegittimo La sentenza è definitiva

Cms.ilmanifesto.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È diventata definitiva la sentenza con cui, lo scorso 17 giugno, la Corte d’appello di Catanzaro aveva annullato il fermo e la multa della Humanity 1. Ieri sono scaduti i . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Humanity, fermo illegittimo. La sentenza è definitiva

