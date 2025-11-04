Humanity fermo illegittimo La sentenza è definitiva
È diventata definitiva la sentenza con cui, lo scorso 17 giugno, la Corte d’appello di Catanzaro aveva annullato il fermo e la multa della Humanity 1. Ieri sono scaduti i . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Dal porto di Trapani, dopo che la giustizia ha riconosciuto l’illegittimità del fermo Piantedosi, la nostra nave Mediterranea si sta preparando a tornare in mare. In questi giorni l'equipaggio è impegnato in momenti di formazione e training prima di salpare per la - facebook.com Vai su Facebook
? Dal porto di #Trapani, dopo che è stata riconosciuta l’illegittimità del fermo Piantedosi, la nostra nave #Mediterranea si sta preparando a tornare in mare. In questi giorni l'equipaggio è impegnato in momenti di formazione e addestramento per essere pronti - X Vai su X
Fermo illegittimo, Ong chiede risarcimento a governo - La Humanity One era stata fermata in seguito al salvataggio di 77 migranti, i giudici calabresi avevano poi respinto il ricorso delle autorità italiane ... Secondo avvenire.it
La guardia costiera libica non è soggetto legittimo per i soccorsi in mare: un’altra vittoria per la Humanity I - La ong ora chiede un risarcimento alle autorità italiane per il fermo illegittimo. editorialedomani.it scrive