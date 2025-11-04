Hub bus via Balicco Forza Italia | Bene il TAR stiamo con i residenti del Broletto

Accogliamo con soddisfazione la decisione del TAR che, almeno per il momento, blocca il progetto dell'amministrazione comunale per la realizzazione dell'hub dei bus in via Balicco.Da tempo sosteniamo che questa scelta, fatta senza uno studio complessivo dell'area tra le Meridiane e la stazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

