Honda V3R 900 E-Compressor | performance e tecnologia per il prototipo svelato a Eicma

In occasione dell'82esima edizione di Eicma, la casa motociclistica giapponese presenta il prototipo del nuovo motore V3 che adotta un compressore a gestione elettronica, in grado di offrire ottimi valori di coppia già ai bassi regimi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Honda V3R 900 E-Compressor: performance e tecnologia per il prototipo svelato a Eicma

