Honda rinfresca le 500 | naked crossover e sportive con l' E-clutch

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il colosso nipponico svela a Milano gli aggiornamenti della naked CB500 Hornet, della crossover NX500 e della sportiva Cbr500R, ora con E-clutch per dimenticare la leva della frizione e nuove colorazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

honda rinfresca le 500 naked crossover e sportive con l e clutch

© Gazzetta.it - Honda rinfresca le 500: naked, crossover e sportive con l'E-clutch

