Honda rinfresca le 500 | naked crossover e sportive con l' E-clutch
Il colosso nipponico svela a Milano gli aggiornamenti della naked CB500 Hornet, della crossover NX500 e della sportiva Cbr500R, ora con E-clutch per dimenticare la leva della frizione e nuove colorazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
