Honda Hornet 750 e Transalp solo con E-clutch dal 2026

Le due bicilindriche del costruttore giapponese si ripresentano al pubblico di Milano con l’efficace frizione a gestione elettronica, qualche leggero aggiornamento e nuove colorazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Honda Hornet 750 e Transalp solo con E-clutch dal 2026

