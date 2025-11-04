Honda aggiorna i best-seller SH125i e SH150i per il 2026
I vendutissimi scooter a ruota alta del gigante giapponese si preparano alla prossima stagione con un nuovo volto, alcune migliorie all’equipaggiamento e tante colorazioni inedite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Valentino Racing a EICMA 2025! Dal 4 al 5 novembre saremo presenti alla fiera internazionale della moto e mobilità di Milano: siamo pronti a scoprire tutte le novità Honda in anteprima. Seguici per aggiornamenti live e promo dedicate! - facebook.com Vai su Facebook
Honda aggiorna i best-seller SH125i e SH150i per il 2026 - I vendutissimi scooter a ruota alta del gigante giapponese si preparano alla prossima stagione con un nuovo volto, alcune migliorie all’equipaggiamento e tante colorazioni inedite ... Scrive gazzetta.it
Honda aggiorna la CB125R per il 2024 - La Honda CB125R rappresenta da tempo una scelta ideale per chi si avvicina al mondo del motociclismo. Come scrive gazzetta.it
Honda Forza 125 e Forza 350: arrivano nuove colorazioni con il model year 2026 [FOTO] - Honda aggiorna la gamma di Forza 125 e Forza 350, con i due scooter GT della Casa giapponese più apprezzati sul mercato europeo che con il model year 2026 ricevono delle nuove colorazioni. Lo riporta msn.com