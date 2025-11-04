Hollywood ha eletto il suo moderno Stanley Kubrick che ha una musa di tutto rispetto

Bugonia, l’ultimo film con Emma Stone ora nelle sale, potrebbe essere una delle migliori uscite cinematografiche dell’anno. Il regista greco Yorgos Lanthimos ha costruito finora una carriera prolifica, e questo rappresenta il suo decimo lungometraggio come regista. Con ogni nuovo progetto che supera il precedente sia per concetti che per tecnica, alcuni critici hanno iniziato a fare paragoni significativi tra il suo stile e quello del compianto Stanley Kubrick. L’uso frequente di Lanthimos della fotografia simmetrica, abbinato a un tono narrativo distaccato, risuona innegabilmente con i fan di capolavori kubrickiani come Arancia meccanica e 2001: Odissea nello spazio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

