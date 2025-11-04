Hockey ghiaccio | Italia prove generali di 2026 all’European Cup of Nations

A Sosnowiec è quasi tutto pronto per l’inizio della nuova European Cup of Nations di hockey su ghiaccio. Sarà infatti la pista dell’ ArcelorMittal Park a ospitare tre giorni di intense battaglie fra i padroni di casa della Polonia, l’Italia, la Gran Bretagna e la Slovenia. Dal 6 all’8 novembre, con l’obiettivo di fare più punti possibili nella competizione continentale e di trarre indicazioni importanti verso un futuro che si chiama Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’head coach del Blue Team, Jukka Jalonen, conosce l’importanza di questo passo d’avvicinamento all’appuntamento a Cinque Cerchi: uscire con un en plein da questa serie di gare sarebbe un boost non indifferente sull’autostima di un gruppo che vuole vivere una stagione a tutto motore, pensando poi anche al ritorno nella Top Division per i Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: Italia, prove generali di 2026 all’European Cup of Nations

Altri contenuti sullo stesso argomento

Hockey ghiaccio IHL, una Valpe a ranghi ridotti cede a Pergine - facebook.com Vai su Facebook

Hockey ghiaccio, European Cup of Nations 2025: il calendario e gli orari dell’Italia con Polonia, Gran Bretagna e Slovenia. Dove vederla in tv - Nel Gruppo C di Sosnowiec, in Polonia, saranno quattro le squadre a misurarsi in questa ... Secondo oasport.it

Hockey ghiaccio, Val Pusteria a segno in trasferta in ICE League. Bolzano cade in casa - E' di una vittoria e di una sconfitta il bilancio delle squadre italiane impegnate mercoledì 29 ottobre nella serata dell'ICE Hockey League. Lo riporta oasport.it

Il grande successo dell'hockey italiano: la trasmissione dedicata su DAZN - Ice Hockey Media Italy, il progetto pensato per aumentare la visibilità dello sport di squadra più veloce al mondo, decolla in Italia ICE. gazzetta.it scrive