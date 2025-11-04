Hockey ghiaccio European Cup of Nations 2025 | il calendario e gli orari dell’Italia con Polonia Gran Bretagna e Slovenia Dove vederla in tv

La prima tappa dell’ European Cup of Nations è pronta a decollare. Nel Gruppo C di Sosnowiec, in Polonia, saranno quattro le squadre a misurarsi in questa nuova competizione del mondo continentale dell’hockey su ghiaccio. Oltre ai padroni di casa, ci sarà l’Italia: il Blue Team è atteso da tre partite in tre giorni. Prima contro i polacchi, il 6 novembre alle 19.45, e poi contro la Gran Bretagna e la Slovenia, in match in agenda rispettivamente il 7 e l’8 novembre, in tutti e due i casi alle ore 16.00. Le partite della nazionale italiana di hockey su ghiaccio all’European Cup of Nations saranno visibili in diretta streaming, a pagamento su IIHF TV. 🔗 Leggi su Oasport.it

