Hockey ghiaccio Clara prima dell’European Cup Of Nations | Un onore indossare la maglia azzurra

Scalda i motori la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile, riunitasi ieri in vista della prima tappa valida per la European Cup Of Nations 2025, prevista questa settimana in quel di Sosnowiec, dove affronteranno rispettivamente Polonia, Gran Bretagna e Slovenia. Si tratta di un impegno oltremodo importante, in quanto segnerà l’avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove l’obiettivo sarà chiaramente quello di ben figurare e di arrivare più in fondo possibile. Un’ambizione che dà motivazione, come confermato dal portiere Damian Clara, giocatore in forza al Brynäs (Sweidsh Hockey League) intercettato dai microfoni della FISG proprio nel day-1 del ritrovo tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, Clara prima dell’European Cup Of Nations: “Un onore indossare la maglia azzurra”

Scopri altri approfondimenti

Hockey ghiaccio IHL, una Valpe a ranghi ridotti cede a Pergine - facebook.com Vai su Facebook

Hockey ghiaccio, European Cup of Nations 2025: il calendario e gli orari dell’Italia con Polonia, Gran Bretagna e Slovenia. Dove vederla in tv - Nel Gruppo C di Sosnowiec, in Polonia, saranno quattro le squadre a misurarsi in questa ... Lo riporta oasport.it

Milano-Cortina 2026, hockey ghiaccio: annunciati primi 6 convocati per l'Italia - La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha annunciato i primi sei giocatori inseriti nella lista preliminare per il torneo maschile di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Hockey ghiaccio: Italia promossa nella Serie A mondiale - Verso l’Olimpiade di Milano Cortina sulle ali dell’entusiasmo: l’Italia dell’hockey ghiaccio, dopo quattro anni, tornerà nella Serie A iridata, la Top Division, là dove hanno cittadinanza le migliori ... Lo riporta gazzetta.it