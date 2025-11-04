I giudici della Corte d’appello di assise di Brescia nel febbraio 2016 motivarono la pena dell’ergastolo scrivendo che quella di Pasquale Iacovone fu “una vendetta disumana”. Era il 16 luglio 2013 quando l’uomo uccise a Ono San Pietro, nel Bresciano, i due figli Andrea e Davide. I bambini, 7 e 11 anni, furono soffocati a letto e poi l’uomo diede fuoco alla casa. A poco meno di 10 anni da quella sentenza potrà uscire in permesso premio. Erica Patti, la mamma di quei due bambini uccisi, che aveva denunciato più volte il marito per stalking prima della tragedia, da mesi denuncia questa possibilità è sconvolta e impaurita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ho paura mi vuole annientare", la denuncia di Erica Patti per il permesso premio all'ex che uccise i due figli