Hjulmand Juventus | non esce dall’agenda di Comolli occasione ghiotta contro lo Sporting Gli aggiornamenti sul possibile colpo a centrocampo

Juventusnews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hjulmand Juventus: rimane sempre nell’agenda di Comolli, occasione da sfruttare contro lo Sporting. Novità sul possibile colpo a centrocampo. Una sfida per l’Europa, ma anche un’occasione per il mercato. La partita di questa sera tra Juve e Sporting Lisbona (ore 21:00, Allianz Stadium) non è solo l’esordio europeo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera; è anche un’opportunità per la dirigenza di osservare da vicino uno degli obiettivi principali per il futuro centrocampo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i riflettori della Signora saranno puntati su Morten Hjulmand. Un “osservato speciale” per il centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

hjulmand juventus non esce dall8217agenda di comolli occasione ghiotta contro lo sporting gli aggiornamenti sul possibile colpo a centrocampo

© Juventusnews24.com - Hjulmand Juventus: non esce dall’agenda di Comolli, occasione ghiotta contro lo Sporting. Gli aggiornamenti sul possibile colpo a centrocampo

Approfondisci con queste news

Juventus, Cabal esce in lacrime contro il Villarreal: cos'è successo - Al 15' ha alzato bandiera bianca Cabal, che esce per un problema alla coscia destra. Riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Hjulmand Juventus Esce Dall8217agenda