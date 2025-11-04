Hjulmand Juventus | non esce dall’agenda di Comolli occasione ghiotta contro lo Sporting Gli aggiornamenti sul possibile colpo a centrocampo
Hjulmand Juventus: rimane sempre nell’agenda di Comolli, occasione da sfruttare contro lo Sporting. Novità sul possibile colpo a centrocampo. Una sfida per l’Europa, ma anche un’occasione per il mercato. La partita di questa sera tra Juve e Sporting Lisbona (ore 21:00, Allianz Stadium) non è solo l’esordio europeo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera; è anche un’opportunità per la dirigenza di osservare da vicino uno degli obiettivi principali per il futuro centrocampo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i riflettori della Signora saranno puntati su Morten Hjulmand. Un “osservato speciale” per il centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
