Hjulmand Juve il tecnico dello Sporting allo scoperto sul centrocampista che piace ai bianconeri | cosa ha detto in conferenza

Hjulmand Juve, il tecnico dello Sporting non si nasconde: elogia il suo mediano nel mirino dei bianconeri ma avverte che non è l’unico talento. La  Juventus  si prepara alla sfida cruciale di Champions League contro lo Sporting Lisbona, una partita che vale una fetta di qualificazione. Ma la vigilia non è solo tattica, è anche  calciomercato Juve. Il grande osservato speciale in casa portoghese è il mediano  Morten Hjulmand, ex Lecce e da tempo nel mirino dei bianconeri. A stuzzicare ulteriormente la fantasia dei tifosi juventini sono arrivate le parole del tecnico dello Sporting,  Borges, che in conferenza stampa ha elogiato il suo giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

