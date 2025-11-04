Historic Rally Fafe | 16 equipaggi per l’ultimo atto dell’Europeo
Latvala, Lubiak e Graham si giocano il titolo europeo sulle strade portoghesi. Dal 2026 la gara si correrà su sterrato nel nuovo FIA ERC Historic Gravel Saranno sedici gli equipaggi pronti a sfidarsi sugli asfalti portoghesi del Historic Rally Fafe, ultimo appuntamento stagionale del FIA European Historic Rally Championship (ERC Historic), in programma questo fine . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
