hilary duff torna alla musica con il singolo mature

Hilary Duff torna alla musica dopo dieci anni con il singolo Mature e annuncia una docuserie sulla sua vita. La pluripremiata super star mondiale, attrice, produttrice, autrice di best seller Hilary Duff sta per tornare alla musica. Dopo ben dieci anni, esce il 7 novembre il suo attesissimo nuovo singolo, Mature, per Atlantic Records. L’ icona generazionale Hilary Duff ha annunciato una docuserie sulla sua vita, che ci porterà dietro le quinte del suo tanto atteso ritorno musicale e del suo percorso personale. Sarà un ritratto autentico e senza filtri del suo mondo. I fan saranno al suo fianco in tutti i momenti: tra gli impegni familiari, le registrazioni del nuovo album, le prove per i live e la preparazione per tornare sul palco dopo oltre un decennio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

