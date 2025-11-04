Harrison Ford contro Donald Trump | Uno dei peggiori criminali della storia mi spaventa a morte

Harrison Ford attacca Donald Trump: l’attore di Indiana Jones ha definito il presidente Usa uno “dei peggiori criminali della storia”. Intervistato dal The Guardian, l’interprete ha dichiarato che il tycoon “non ha politiche, ha solo capricci. Mi spaventa a morte. L’ignoranza, l’arroganza, le bugie, la perfidia. Trump lo sa bene, ma è uno strumento dello status quo e sta facendo soldi a palate, mentre il mondo va a rotoli”. Ford ha quindi aggiunto: “È incredibile. Non conosco un criminale più grande nella storia”. L’attacco dell’attore, ambientalista convinto, nasce dalle recenti dichiarazioni di Trump secondo cui il cambiamento climatico è stato “la più grande truffa mai perpetrata al mondo”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Harrison Ford contro Donald Trump: “Uno dei peggiori criminali della storia, mi spaventa a morte”

Argomenti simili trattati di recente

Harrison Ford: "Trump criminale, non ha politiche ma solo capricci" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Harrison Ford all'attacco di Trump: "Tra i più grandi criminali" - X Vai su X

Harrison Ford contro Donald Trump: “Uno dei peggiori criminali della storia, mi spaventa a morte” - Harrison Ford attacca Donald Trump: l’attore di Indiana Jones ha definito il presidente Usa uno “dei peggiori criminali della storia”. Lo riporta tpi.it

Harrison Ford attacca Trump sul cambiamento climatico: "È solo un bambino capriccioso" - Nel corso di una recente intervista, la star di Indiana Jones ha sferrato un duro attacco alle politiche del Presidente degli Stati Uniti, notoriamente negazioniste del cambiamento climatico e contro ... msn.com scrive

Da archeologo a inquisitore: per Harrison Ford non pensarla come la Hollywood radical chic è un crimine - Harrison Ford accusa Trump sulla crisi climatica, ma la polemica rivela la frattura tra Hollywood e l’America profonda, tra attivismo mediatico e politica. tag24.it scrive