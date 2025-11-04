Hardung Eintracht | Napoli di un altro livello ma ce la giocheremo

Forzazzurri.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, il direttore . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

hardung eintracht napoli di un altro livello ma ce la giocheremo

© Forzazzurri.net - Hardung (Eintracht): “Napoli di un altro livello, ma ce la giocheremo”

News recenti che potrebbero piacerti

hardung eintracht napoli altroEintracht, il ds: “Napoli di un altro livello. L’assenza dei nostri tifosi? Una sconfitta per il calcio” - 0 contro il Como, il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare l’Eintracht Francoforte in Champions League, per riscattare il 6- Si legge su gonfialarete.com

Il ds dell'Eintracht prudente sul Napoli: "Di un altro livello, sarà dura per noi" - Il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, Timmo Hardung, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola per parlare. tuttomercatoweb.com scrive

hardung eintracht napoli altroDs Eintracht: "Al Maradona senza i nostri tifosi è sconfitta del calcio. Un peccato..." - Timmo Hardung, ds dell'Eintracht Francoforte, ha parlato a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della partita di questa sera contro il Napoli al Maradona: "II Napoli ... Segnala tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Hardung Eintracht Napoli Altro