hannoun sfida lo stato prove di partito islamico parte la raccolta firme

Prove tecniche di partito islamico con Mohammad Hannoun come leader? Beh, c'è un ennesimo atto da parte dei fedelissimi del giordano filo Hamas, che sfida il Viminale e lo Stato italiano addirittura con una petizione. Gli è stato dato il foglio di via dalla Questura di Milano proprio perché aveva inneggiato alla cosiddetta legge del taglione, secondo cui «chi uccide va ucciso». Non contento, sabato ha parlato da Sesto San Giovanni della pena di morte, causando il caos non solo all'interno del centrodestra, ma anche da parte di chi, nell'opposizione, non ha alcuna intenzione di rimanere inerme davanti al crescente fondamentalismo islamico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

