Hanno rovinato delle vite Vespa inchioda la sinistra sulla riforma della giustizia
Durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico condotto ogni lunedì sera dal giornalista Nicola Porro, si parla della riforma della giustizia, il tema più attenzionato dalla politica nostrana in questo momento e forse il più discusso tra gli opinionisti. Il testo della riforma, giova ricordarlo, è passato anche al Senato la scorsa settimana. Le polemiche, però, non si sono risparmiate: la sinistra ha gridato subito al pericolo autoritario invocando addirittura i pieni poteri. Un'accusa gravissima che Porro ha subito rilanciato ai suoi ospiti. Incalzato da Porro, un altro giornalista come Bruno Vespa ha voluto mettere in ordine due o tre concetti per rispondere alle critiche di una parte dell’opposizione e della maggior parte delle penne progressiste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
