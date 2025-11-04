Hamas | trovato il corpo di un ostaggio dentro la Linea Gialla di Gaza City sarà restituito stasera

Feedpress.me | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ala militare di Hamas annuncia di aver t rovato il corpo di un ostaggio durante degli scavi nel quartiere Shejaiya di Gaza Cit y, «all’interno della Linea Gialla», ovvero all’interno dell’area sotto il controllo israeliano. Lo riporta il Times of Israel. Il corpo di un soldato israeliano ritrovato durante gli scavi nel quartiere di Shejaiya di Gaza City sarà restituito questa da Hamas. 🔗 Leggi su Feedpress.me

hamas trovato il corpo di un ostaggio dentro la linea gialla di gaza city sar224 restituito stasera

© Feedpress.me - Hamas: trovato il corpo di un ostaggio dentro la Linea Gialla di Gaza City, sarà restituito stasera

News recenti che potrebbero piacerti

hamas trovato corpo ostaggioHamas consegnerà il corpo di un ostaggio stasera - Qassam, l'ala militare del gruppo terroristico palestinese Hamas, hanno annunciato che consegneranno il corpo di un ... Secondo iltempo.it

hamas trovato corpo ostaggioHamas: trovato il corpo di un ostaggio dentro la Linea Gialla di Gaza City, sarà restituito stasera - L’ala militare di Hamas annuncia di aver t rovato il corpo di un ostaggio durante degli scavi nel quartiere Shejaiya di Gaza Cit y, «all’interno della ... Da gazzettadelsud.it

hamas trovato corpo ostaggioHamas, trovato corpo di ostaggio dentro Linea Gialla a Gaza City - Nella dichiarazione di Hamas si aggiunge che sono in corso accordi per il trasferimento della salma in Israele, ma non viene fornita alcuna tempistica per ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Trovato Corpo Ostaggio