Hamas consegnerà il corpo di un ostaggio stasera
Le Brigate Al-Qassam, l'ala militare del gruppo terroristico palestinese Hamas, hanno annunciato che consegneranno il corpo di un ostaggio a Israele alle 20:00 (le 19 in Italia). L'annuncio arriva dopo che l'organizzazione terroristica aveva dichiarato in precedenza di aver trovato un corpo rapito a Shejaiya, sul lato israeliano della linea gialla, la linea del ritiro israeliano con l'entrata in vigore del cessate il fuoco il 10 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
La visita in Turchia del cancelliere tedesco Friedrich Merz si è conclusa con una dura invettiva da parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che non ha apprezzato le accuse di Merz ad Hamas per la situazione attuale a Gaza. "Sono stati uccisi 60 mila - facebook.com Vai su Facebook
Hamas consegnerà il corpo di un ostaggio stasera - Qassam, l'ala militare del gruppo terroristico palestinese Hamas, hanno annunciato che consegneranno il corpo di un ... Lo riporta iltempo.it
Hamas, trovato corpo di ostaggio dentro Linea Gialla a Gaza City - Nella dichiarazione di Hamas si aggiunge che sono in corso accordi per il trasferimento della salma in Israele, ma non viene fornita alcuna tempistica per ... Riporta ansa.it
Hamas, consegneremo stasera i corpi di 3 ostaggi - L'ala armata di Hamas ha dichiarato che restituirà i corpi di tre ostaggi israeliani domenica, nell'ambito dello scambio di prigionieri previsto dal cessate il fuoco con I ... Segnala msn.com