Hamas consegnerà altro corpo ostaggio
18.45 L'ala militare di Hamas ha annunciato di aver trovato il corpo di un altro ostaggio, un soldato, durante gli scavi nel quartiere Shejaiya di Gaza City, "all'interno della Linea Gialla",ovvero all'interno dell'area sotto controllo dell'Idf. A riferirlo il Times of Israele. Non è stata rilasciata l'identità dell'ostaggio. Nella dichiarazione di Hamas si aggiunge che sono in corso accordi per il trasferimento della salma in Israele che dovrebbe avvenire alle 20.00 ore locali, le 19.00 in Italia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
