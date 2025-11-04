Hakkinen ricorda il primo duello con Schumacher | Lo stavo superando mi guardò e mi colpì
Mika Hakkinen e Michael Schumacher sono stati grandi rivali in pista ed hanno sempre avuto un eccellente rapporto fuori. Il pilota finlandese ha ricordato il primo grande ruota a ruota tra loro, quello di Macao, era il 1990. 🔗 Leggi su Fanpage.it
