Hakkinen ricorda il primo duello con Schumacher | Lo stavo superando mi guardò e mi colpì

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mika Hakkinen e Michael Schumacher sono stati grandi rivali in pista ed hanno sempre avuto un eccellente rapporto fuori. Il pilota finlandese ha ricordato il primo grande ruota a ruota tra loro, quello di Macao, era il 1990. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

