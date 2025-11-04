Hakimi in lacrime dopo un terribile infortunio | entrata orribile di Luis Diaz espulso in PSG-Bayern
L'arbitro Mariani ha espulso nel recupero del primo tempo di PSG-Bayern Monaco il colombiano Luis Diaz che aveva compiuto un fallo terribile su Hakimi, uscito dal campo in lacrime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
