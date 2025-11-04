Inter-Fiorentina, sessantaseiesimo. I nerazzurri attaccano con sei giocatori, la Viola è schiacciata a protezione dell'area di rigore. Sta giocando questa partita di difesa oltranzista dall’inizio, e l’Inter sembra sempre meno paziente nella ricerca del gol. Sono ben nove i giocatori dietro la linea della palla quando Barella scarica per Çalhano?lu. Il turco ha spazio, supera il tentativo di chiusura da parte di Fazzini spostandosi la palla sul destro all’altezza dei venti metri. A quel punto già sappiamo. Tra la schiena inarcata e la rete che si gonfia passa una frazione di secondo, sufficiente per preparare l’ennesimo capolavoro balistico. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Hakan Çalhano?lu, da fuori