Haaland | Io come Messi e Ronaldo? Nessuno può avvicinarsi a loro

Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha ridimensionato i confronti tra lui e Lionel Messi o Cristiano Ronaldo: "Non sono al loro livello. nessuno può avvicinarsi a loro". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Haaland: "Io come Messi e Ronaldo? Nessuno può avvicinarsi a loro"

Pep Guardiola ya yaba wa Erling Haaland bayan dan wasan ya zura kwallaye biyu a nasarar Manchester City da ci 3-1 a Etihad, yana cewa tauraron Norway ?in ya kai irin matakin Messi da Cristiano Ronaldo wajen tasiri da yawan kwallaye. “Mun buga wasa - facebook.com Vai su Facebook

