Ha fatto cantare e ballare diverse generazioni | addio a Mister Lucky

Bresciatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutta la Valtrompia è in lutto per la scomparsa di Luciano Casari, in arte Mister Lucky, venuto a mancare ieri – lunedì 3 novembre – all’età di 73 anni. Nato e cresciuto a Inzino di Gardone Val Trompia, Casari è stato per decenni una figura di riferimento nel mondo della comunicazione e dello. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

