Ha confessato il killer dell’imprenditore ucciso a coltellate nel Torinese
Svolta nelle indagini sull’ omicidio di Marco Veronese, l’imprenditore di 39 anni ucciso a coltellate in strada a Collegno (Torino) nella notte tra il 22 e il 23 ottobre: ha infatti confessato il 40enne che era stato fermato il 3 novembre. Stando a quanto si apprende dalla procura di Torino, si tratta di un 49enne residente nel capoluogo piemontese, legato sentimentalmente all’ ex compagna di Veronese: i due avevano dissidi per l’ affidamento dei tre figli. Come i carabinieri sono arrivati all’assassino, che poi ha confessato. L’assassino, che ha colpito la vittima più di 10 volte con un coltello, era arrivato sul luogo del delitto utilizzando un veicolo: i carabinieri hanno ricostruito l’intero percorso fatto dal killer in auto mediante le telecamere installate in zona, pubbliche e private, e anche le celle telefoniche. 🔗 Leggi su Lettera43.it
