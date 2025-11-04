Guido e la passione per il ferro l’azienda MG diventa bottega storica
Rimini, 4 novembre 2025 – Una tradizione importante fatta di ferro e passione. Sessantacinque anni di duro lavoro in una Rimini che cambiava, che cresceva e leniva le ferite di un conflitto che la piegò sotto il peso delle bombe. In questa Rimini, Guido Mancini ha costruito un futuro, il suo e quello della famiglia che oggi prosegue con passione la storia della M.G. Mancini Guido snc, azienda in via Marecchiese che conta ben 16 dipendenti. L’azienda M.G. e la ricostruzione del teatro Galli. Un’attività diventata bottega storica, la 106esima a Rimini, da sempre legata a questa città tanto da diventare una delle protagoniste della rinascita del teatro Galli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La musica non è solo una passione… è uno stile di vita! La porto addosso, la guido e la tengo anche sulla porta di casa! Chi vuole entrare da me, non deve suonare il campanello… deve suonare direttamente la porta! #Musica #PianoStyle #VitaInM - facebook.com Vai su Facebook
Ferro, passione e tradizione. La M.G. Mancini Guido nell'Albo Botteghe Storiche - Mancini Guido snc" entra nell'Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Rimini, 106esima realtà a ricevere questo riconoscimento, con un patrimonio di 65 anni di lavorazione dei metalli e un ... Come scrive msn.com