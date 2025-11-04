Guido e la passione per il ferro l’azienda MG diventa bottega storica

Rimini, 4 novembre 2025 – Una tradizione importante fatta di ferro e passione. Sessantacinque anni di duro lavoro in una Rimini che cambiava, che cresceva e leniva le ferite di un conflitto che la piegò sotto il peso delle bombe. In questa Rimini, Guido Mancini ha costruito un futuro, il suo e quello della famiglia che oggi prosegue con passione la storia della M.G. Mancini Guido snc, azienda in via Marecchiese che conta ben 16 dipendenti. L’azienda M.G. e la ricostruzione del teatro Galli. Un’attività diventata bottega storica, la 106esima a Rimini, da sempre legata a questa città tanto da diventare una delle protagoniste della rinascita del teatro Galli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

