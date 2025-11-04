GUIDA TV 4 NOVEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 22:05 00:05 Il Commissario Montalbano 15 R Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 00:05 Belve Nella Mente di Narciso Talk Show Inchieste Rai3 21:20 23:30 Amore Criminale new Sopravvissute Inchieste Inchieste Rete 4 21:35 00:55 È Sempre Carta Bianca Dalla Parte degli Animali R Talk Show Film Canale 5 21:45 00:25 La Notte nel Cuore 1ªTv X-Style Serie Tv Rubrica Italia 1 21:15 01:15 Le Iene Sono Lillo Inchieste Serie Tv La7 21:15 01:00 DiMartedì TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8 21:35 00:45 X Factor: Live 1ªTv free X Factor: Live R Talent Talent Nove 21:30 23:55 Only Fun: Comico Show R Sinceramente Persia R Show Satira
