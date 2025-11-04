Guida lo scuolabus ubriaco | paura tra gli studenti

Momenti di paura ieri pomeriggio alle porte di Rovereto, dove uno scuolabus carico di studenti è stato fermato dai carabinieri dopo che il conducente, in evidente stato di alterazione, è risultato positivo all’alcol test. L’episodio è avvenuto a Sant’Ilario, lungo l’ingresso nord della città, e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

