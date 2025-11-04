Gualtieri | Già al lavoro per ricostruire la Torre dei Conti

Roma, 4 novembre 2025 – “Siamo al lavoro. Abbiamo partecipato al Comitato per l’ordine della sicurezza dove ci siamo confrontati sull’avvio di un lavoro tecnico immediato per capire quali interventi fare per la messa in sicurezza della Torre, oltre naturalmente al lavoro fondamentale in capo alla magistratura di verifica e accertamento delle cause, se ci sono eventuali responsabilità”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo aver deposto un mazzo di fiori a largo Corrado Ricci, luogo del crollo della Torre dei Conti. “Da questo punto di vista – spiega Gualtieri – c’è la massima fiducia nel lavoro per la magistratura per capire perché è accaduto tutto questo durante dei lavori che avevano esattamente lo scopo di mettere in sicurezza e consolidare una struttura che, come sapete, era chiusura nel 2007?. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it