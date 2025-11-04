GTA London uscirà mai? Il creatore del gioco svela la verità che nessuno vuole ammettere
Da anni i fan di Grand Theft Auto sognano di guidare attraverso le strade di Londra in un capitolo completo della saga. Trailer amatoriali spuntano ciclicamente sui social, raccogliendo milioni di visualizzazioni e alimentando la speranza di vedere la capitale britannica trasformata nel prossimo teatro delle scorribande targate Rockstar. Ma quella speranza, per quanto radicata, è destinata a rimanere tale. A spegnere definitivamente le illusioni è Dan Houser, co-fondatore di Rockstar Games e sceneggiatore originale della serie, che in una recente intervista ha spiegato perché GTA London non vedrà mai la luce. 🔗 Leggi su Screenworld.it
