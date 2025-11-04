Gruppo VéGé la spesa si trasforma in buoni scuola | Euroesse aderisce a Noi amiamo la scuola

Trasformare la spesa quotidiana in codici digitali che le scuole possono convertire in buoni per l’acquisto di materiali e attrezzature didattiche. L’iniziativa si chiama “Noi amiamo la scuola” e vede la partecipazione di Euroesse, insegna campana della F.lli Morgese Srl, che si unisce al progetto promosso dal Gruppo VéGé con il supporto della Rete ITAsf. Fino al 10 dicembre 2025, nei punti vendita della catena, ogni 15 euro di spesa permetteranno di ottenere un QR code da assegnare a una scuola a scelta tra istituti comprensivi, scuole statali e paritarie di 1° e 2° grado, asili nido e scuole dell’infanzia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it