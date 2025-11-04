Gruppo Grifo presenta il suo primo bilancio di sostenibilità

Il Gruppo Grifo Agroalimentare ha presentato il suo primo bilancio di sostenibilità, relativo all’anno 2024, redatto volontariamente dall’azienda con l’obiettivo di analizzare e monitorare performance, iniziative, attività e risultati conseguiti in ambito ambientale, sociale e di governance. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

