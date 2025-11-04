Gruppo Fs | insieme al Museo Egizio di Torino per valorizzare il patrimonio archeologico e culturale del Paese

Promuovere progetti e iniziative di ricerca, divulgazione, formazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale, nell’ambito del ritrovamento dei reperti rinvenuti durante i lavori ferroviari e stradali. Nasce con questo obiettivo il Memorandum of Understanding tra la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino e Archeolog, Ente del Terzo Settore del Gruppo FS – della quale fanno parte RFI, Italferr, Anas e Quadrilatero Marche e Umbria – che, in sinergia con le Soprintendenze del Ministero della Cultura, contribuisce al restauro, alla conservazione e alla valorizzazione dei preziosi reperti archeologici venuti alla luce durante la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie italiane. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Gruppo Fs: insieme al Museo Egizio di Torino per valorizzare il patrimonio archeologico e culturale del Paese

