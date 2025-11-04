Gruppo di neofascisti aggredisce studenti del Righi occupato | cori per il &#8216;Duce' e lancio di oggetti

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di quindici con volti coperti da caschi ha attaccato il liceo Righi di Roma occupato. Cori per il Duce e lancio di bottiglie. Il collettivo d'istituto: "Li abbiamo respinti per ben due volte". 🔗 Leggi su Fanpage.it

