Gruppo di neofascisti aggredisce studenti del Righi occupato | cori per il ‘Duce' e lancio di oggetti

Un gruppo di quindici con volti coperti da caschi ha attaccato il liceo Righi di Roma occupato. Cori per il Duce e lancio di bottiglie. Il collettivo d'istituto: "Li abbiamo respinti per ben due volte". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

L’aggressione avvenuta al Liceo Bramante, nelle notti scorse, per mano di un gruppo neofascista è un episodio indegno e intollerabile. E purtroppo non è un caso isolato. Diciamo basta alla violenza e ai rigurgiti neofascisti nelle scuole: la scuola è e deve rest - facebook.com Vai su Facebook

Gruppo di neofascisti aggredisce studenti del Righi occupato: cori per il ‘Duce’ e lancio di oggetti - Un gruppo di quindici con volti coperti da caschi ha attaccato il liceo Righi di Roma occupato. fanpage.it scrive

Liceo Bramante, studenti aggrediti durante l’occupazione: “Lanci di bottiglie e cori neofascisti” - Il collettivo denuncia due incursioni notturne di gruppi di estrema destra. Lo riporta rainews.it

"Aggrediti con sassi, bottiglie e cori neofascisti durante l'occupazione": il caso in un liceo di Roma - Il collettivo studentesco ha denunciato due aggressioni durante l'occupazione, che hanno spinto gli attivisti a porre fine alla protesta ... Si legge su romatoday.it