Gruppi di vicinato | Una grande risorsa andrebbe valorizzata

"I gruppi di controllo di vicinato sono una grande opportunità per la nostra città, una forma di partecipazione popolare alla quale le istituzioni dovrebbero aprire le porte". Ne è convinto Giovanni Mosca, che a Prato ha istituito il primo gruppo e ne è oggi il referente coordinatore di quelli rimasti attivi. Una soddisfazione doppia per lui, che segue da anni la crescita di questa rete di cittadini attivi, ora rafforzata dalla nascita di un nuovo gruppo in piazza Ciardi. Il funzionamento è semplice: i residenti, collegati tramite una chat di gruppo, osservano il territorio e segnalano alle forze dell’ordine eventuali situazioni sospette, promuovendo al tempo stesso la conoscenza reciproca tra vicini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

