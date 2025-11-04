Gruber e Salis erudiscono la sinistra tra critiche a Schlein e ossessioni centriste

Giovedì sera, nel salotto di Otto e Mezzo su La7, due dame (l’incombente Lilli Gruber, padrona di casa, e la marmorea Silvia Salis, sindaca di Genova) sciorinavano come verità di fede i più reiterati luoghi comuni che hanno reso la Sinistra un ectoplasma simil-destrorso, in balia della Destra vera, quella cannibale e zannuta. Iniziava Gruber in fregola da scoop, cercando di estorcere alla sua ospite la confessione della propria disponibilità a soppiantare Elly Schlein sulla poltrona di segretaria Pd. Arriva così la prima sentenza puerile, da manuale delle giovani marmotte in politica: le elezioni si vincono al centro, mentre la povera Elly (in verità un’ospite in casa d’altri, proveniente dal più manieristico e tardo Sessantotto, tutto chiacchiere e look casual) sarebbe troppo “spostata a sinistra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gruber e Salis erudiscono la sinistra, tra critiche a Schlein e ossessioni centriste

Altri contenuti sullo stesso argomento

«Io leader del centrosinistra alle elezioni? Ho un mandato davanti a Genova e voglio fare la sindaca». Lo ha detto questa sera anche in tv, Silvia Salis, intervistata da Lilli Gruber e Massimo Giannini a “Otto e mezzo” - facebook.com Vai su Facebook

Gruber e Salis erudiscono la sinistra, tra critiche a Schlein e ossessioni centriste - Giovedì sera, nel salotto di Otto e Mezzo su La7, due dame (l’incombente Lilli Gruber, padrona di casa, e la marmorea Silvia Salis, sindaca di Genova) sciorinavano come verità di fede i più reiterati ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Meloni, sinistra, giustizia: parla Silvia Salis - Otto e Mezzo - Il programma di approfondimento quotidiano condotto da Lilli Gruber, con ospiti in studio e il punto di Paolo Pagliaro. Secondo la7.it

Salis in tv da Gruber: “Elly Schlein? Può battere Meloni. Il mio futuro? Voglio portare avanti il mandato a Genova” - La prima cittadina di Genova a “Otto e mezzo”: “Io leader? Lo riporta ilsecoloxix.it