Grifo in vista del derby al via con gli appelli Gaucci chiama i tifosi | Domenica tutti al Curi
Appelli e promozioni per spingere il Perugia in occasione del derby con l’ Arezzo. Dopo il successo con il Livorno e il pareggio con il Pontedera, arriva la sfida con un’altra toscana che però non naviga in acque agitate, ma veleggia in cima alla classifica. Il match è in programma domenica al Curi alle 14,30 ma la fiamma ancora non si è ancora accesa tra gli indecisi. La promozione messa in piedi dalla società biancorossa (tre partite sentite, i derby con Arezzo e Ternana e la gara con la Vis Pesaro, a 30 euro in Curva Nord) non ha ancora preso piede abbastanza al botteghino di Pian di Massiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Non poteva essere differente. Torre del Grifo ha un nuovo proprietario. In certe cose, quelle di rilievo, dal punto di vista finanziario, i "puppittari" non vincono mai. - facebook.com Vai su Facebook
Grifo, in vista del derby al via con gli appelli. Gaucci chiama i tifosi: "Domenica tutti al Curi" - Ancora pochi riscontri per la promozione della società, mentre il dirigente si fa sentire. Da msn.com
Grifo, ahead of the derby, is launching appeals. Gaucci calls on fans: "Everyone at Curi on Sunday." - Still little evidence for the club's promotion, while the manager is making his voice heard. Lo riporta sport.quotidiano.net
Grifo, per il derby Cangelosi ha l'imbarazzo della scelta - Il celebre quesito di Enzo Tortora, storico conduttore televisivo anni settanta e ottanta, si addice alla perfezione al momento del Grifo. Come scrive ilmessaggero.it