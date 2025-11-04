Grifo in vista del derby al via con gli appelli Gaucci chiama i tifosi | Domenica tutti al Curi

Appelli e promozioni per spingere il Perugia in occasione del derby con l’ Arezzo. Dopo il successo con il Livorno e il pareggio con il Pontedera, arriva la sfida con un’altra toscana che però non naviga in acque agitate, ma veleggia in cima alla classifica. Il match è in programma domenica al Curi alle 14,30 ma la fiamma ancora non si è ancora accesa tra gli indecisi. La promozione messa in piedi dalla società biancorossa (tre partite sentite, i derby con Arezzo e Ternana e la gara con la Vis Pesaro, a 30 euro in Curva Nord) non ha ancora preso piede abbastanza al botteghino di Pian di Massiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

