Green economy in salute Italia al vertice in Europa nella transizione ecologica

di Martino Pancari Il settimo Rapporto nazionale sull’economia circolare, pubblicato lo scorso maggio e frutto della collaborazione tra il Circular economy network (Cen) ed Enea, ha delineato un quadro di performance incoraggianti per l’Italia, che mantiene una posizione di rilievo a livello europeo nonostante le crescenti complessità globali. L’analisi, che valuta la circolarità su diverse dimensioni chiave (dalla produzione e consumo alla gestione dei rifiuti e l’uso di materie prime seconde), ha stabilito la seguente classifica tra i Paesi dell’Unione europea: al vertice, con la migliore performance nell’Ue, si collocano i Paesi Bassi, che totalizzano 70,6 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Green economy in salute. Italia al vertice in Europa nella transizione ecologica

