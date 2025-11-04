Forte dei risultati ottenuti nella prima edizione, Great Taste in Italy si prepara a tornare nel 2026 con un nuovo percorso di selezione e valorizzazione dedicato alle eccellenze food & beverage del nostro Paese. La manifestazione, versione italiana di Great Taste – uno dei più autorevoli sistemi internazionali di valutazione dei prodotti alimentari – nasce con l’obiettivo di far conoscere e promuovere nel mondo il valore del Made in Italy e la cultura del cibo come espressione di identità condivisa e qualità autentica. La seconda edizione è stata presentata martedì 4 novembre, a Milano, nella sede di Palazzo Pirelli, alla presenza di Alessandro Beduschi, Assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Regione Lombardia, Christabel Cairns, Associate managing director, Guild of Fine Food, Giovanni Malanchini, Rappresentante di Regione Lombardia nel Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, Alberto Gottardi, Presidente Associazione La Tavola di Mecenate ETS e Gabriele Merlo, Head of Quality Cortilia Spa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Great Taste in Italy 2026, la celebrazione delle eccellenze alimentari italiane