Grazie di cuore all’equipe del reparto di Urologia | avete salvato mia madre

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento indirizzata al reparto di Urologia dell'ospedale “Perrino” di Brindisi, da parte della figlia di una paziente di 71 anni, ricoverata dal 25 ottobre al 3 novembre per un intervento chirurgico a seguito di una diagnosi di carcinoma maligno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

