Grayson Waller | Penta ha la Mexican Destroyer? Io avrò l’Australian Destroyer

Grayson Waller potrebbe far vedere presto una nuova mossa nei suoi match live. Con il PLE Crown Jewel che si è tenuto in Australia, sono stati registrati anche i match di Main Event a Perth, prima di Raw del 13 ottobre. Grayson Waller è stato in azione contro Rey Fenix e ha eseguito una nuova finisher: un “ flipping avalanche overdrive ” dalla corda centrale. L’Australian Destroyer. Parlando nel programma Insight con Chris Van Vliet, Waller ha fornito qualche dettaglio in più sulla mossa: “L’avevo già vista eseguita da qualcuno, in piedi al centro del ring. Ora, in WWE ci sono molti tipi grossi, non credo di poterla fare a tutti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Grayson Waller: “Penta ha la Mexican Destroyer? Io avrò l’Australian Destroyer”

