Grave incidente stradale a piazza Municipio | 18enne trasportato in ospedale

Un 18enne mentre percorreva in moto (Honda Transalp) via Cristoforo Colombo in direzione piazza Municipio è stato coinvolto nel pomeriggio di ieri in un grave incidente stradale. Il giovane ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è rovinato sull'asfalto. Il 18enne è stato trasportato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

