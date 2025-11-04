Lovero (Sondrio), 4 novembre 2025 – Nella mattina di oggi (martedì 4 novembre 2025) un grave incidente stradale si è verificato a Lovero (in provincia di Sondrio), all’incrocio tra la provinciale 27 e via Roma. Intorno alle 7.40 di questa mattina una moto si è scontrata con un’auto, causando il ferimento grave del motociclista, un uomo di 56 anni. L’uomo ha riportato traumi seri, tra cui un sospetto pneumotorace. L’intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Sondrio e i carabinieri di Tirano, coordinati dal capitano Riccardo Angeletti, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grave incidente a Lovero, ferito motociclista: è grave