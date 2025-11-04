Grande Fratello Valentina toglie a Domenico la collana di Benedetta | Se vuoi me devi allontanarla

Movieplayer.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata del 3 novembre, Valentina Piscopo ha lanciato un ultimatum al fidanzato Domenico, mettendolo di fronte a un bivio: allontanarsi da Benedetta o lasciare la Casa. La puntata del Grande Fratello di lunedì 3 novembre 2025 è stata interamente monopolizzata dal confronto che ha coinvolto Domenico D'Alterio, la sua compagna Valentina Piscopo e l'amica e coinquilina Benedetta Stocchi. La tensione, già palpabile nei giorni scorsi, è esplosa a causa del controverso bigliettino che Benedetta aveva fatto recapitare a Domenico quando lui si trovava nel tugurio. Il bigliettino di Benedetta e le parole che hanno acceso il sospetto Il gesto, giudicato inopportuno, ha esacerbato la gelosia di Valentina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

