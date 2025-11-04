Grande Fratello Valentina è l’asso nella manica che può risollevare il reality

Una Valentina esplosiva che ha riacceso l'attenzione sul Grande Fratello, ma adesso che si è riappacificata con Domenico, è davvero tutto finito?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Grande Fratello, Valentina è l’asso nella manica che può risollevare il reality

Scopri altri approfondimenti

Grande Fratello, le pagelle: Simona Ventura sbrocca (5,5), l'ultimatum di Valentina (7), Cristina on fire (8), il "patto della banana" fa cilecca (4) - facebook.com Vai su Facebook

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Domenico, Francesca e Simone, Giulia e Grazia. #GrandeFratello - X Vai su X

Grande Fratello, nuovo scontro tra Valentina e Benedetta. La promessa di Domenico - Al Grande Fratello esplode il bigliettino gate: Benedetta scrive a Domenico, scoppiano nuove tensioni con Valentina e la Casa si divide tra accuse e lacrime ... Riporta corrieredellosport.it

Grande Fratello: Valentina torna nella casa per confrontarsi con Benedetta - Nella puntata di questa sera, lunedì 3 novembre, del Grande Fratello è stato dedicato grande spazio a quanto accaduto la notte di Halloween. Secondo msn.com

Grande Fratello, le pagelle: Simona Ventura sbrocca (5,5), l'ultimatum di Valentina (7), Cristina on fire (8), il "patto della banana" fa cilecca (4) - Nuovo appuntamento per il Grande Fratello, ecco le pagelle: anche questa volta si parte dal triangolo che nessuno aveva considerato e di cui iniziamo ad essere un po' pieni, quello formato ... Riporta msn.com