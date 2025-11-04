Grande Fratello televoto Francesco Rana eliminato | percentuali
AGGIORNAMENTO: nella puntata del 3 novembre 2025 è stato eliminato Francesco Rana con il 9,79% (Jonas 37.65%, Mattia 33.51%, Francesca e Simone 19.05%). Abbiamo aperto il sondaggio sul televoto del Grande Fratello 2025, che Simona Ventura ha aperto durante la sesta puntata. La sfida verrà chiusa nel corso della puntata che andrà in onda lunedì 3 novembre 2025. Questa volta, ci sarà un eliminato definitivo. Chi uscirà dalla Casa più spiata d’Italia tra Mattia Scudieri, Francesca e Simone, Jonas Pepe e Francesco Rana? Sono loro i concorrenti che, tramite le nomination, sono finiti in sfida il 30 ottobre. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
